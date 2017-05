ZIEN: Het eindexamenjournaal aflevering #3

De eindexamens zijn van start! Een spannende tijd, waarbij veel slapeloze nachten, hard werken en zenuwen komen kijken. Als ouder kan het soms best lastig zijn om de examentijd weer voor de geest te halen, want het is immers alweer zó lang geleden. Om de spannende tijd in kaart te brengen, wist website Scholieren.com een aantal jonge studenten te strikken, die de spannende periode al vloggend in beeld gaan brengen. Aflevering 2 staat voor je klaar. Kijk je mee?

Lees ook: ZIEN: Het eindexamenjournaal aflevering #2

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10