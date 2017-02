ZIEN: Emma Watson zingt het openingsliedje ‘Belle’ en wij zijn betoverd

Nog een dikke maand wachten en dan kunnen we eindelijk naar de bios hollen om de nieuwste versie van ‘Beauty and the Beast’ te gaan bewonderen. Tot die tijd moeten we het dus met de verschillende trailers stellen, maar Disney lanceerde zonet een stukje van het openingsliedje ‘Belle’ en wij zijn er helemaal ondersteboven van.

‘Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour…’ We kunnen het beginstukje van het liedje ‘Belle‘ uit ‘Beauty and the Beast‘ allemaal meezingen en ook Emma Watson is er helemaal mee weg. De actrice schittert binnenkort in de remake van de bekende Disneyfilm en na diverse trailers staat er nu ook al een beginstukje van de film online. Zoals in de tekenfilm huppelt Belle door het dorp op weg naar de boekenwinkel, waar ze haar favoriete boek voor de zoveelste keer gaat lenen. Onderweg komt ze de bakker tegen en enkele vrouwen die haar gemene blikken geven, want Belle hoort zogezegd niet thuis in hun dorpje.

Bijna een volledige minuut – tsja, wij zijn nu eenmaal snel tevreden – zien we Emma Watson in de rol van Belle en wij zijn helemaal verkocht. Kan het alsjeblieft snel 29 maart worden?

