ZIEN: de eerste trailer voor ‘Song To Song’, de nieuwe film van Ryan Gosling

Wie dacht dat Ryan Gosling zich het voorbije jaar enkel op ‘La La Land’ gefocust heeft, zit er volledig naast want binnen enkele maanden komt al weer een nieuwe film met hem in de hoofdrol uit. De acteur lijkt de muzieksmaak alvast te pakken te hebben want in ‘Song To Song’ kruipt hij opnieuw in de huid van een pianospelende muzikant.

Ryan Gosling vertelde eerder al in interviews dat hij intense pianolessen volgde voor zijn rol in ‘La La Land’, maar de acteur kan zijn kunsten alvast opnieuw gebruiken in de nieuwste film ‘Song To Song‘. Het drama speelt zich af in Austin, Texas en Gosling kruipt in de rol van BV, een muzikant die samen met acteur Michael Fassbender een plaat gaat opnemen. Al snel wordt echter duidelijk dat hun vriendschap niet zo veel betekent en de twee mannen komen in een liefdesdriehoek terecht, met actrices Rooney Mara en Natalie Portman in de hoofdrollen.

Een topcast die ongetwijfeld zal zorgen voor een geweldige film. En we krijgen Ryan Gosling bovendien te zien in een vrouwenblouse met luipaardprint, iets wat je dus zeker niet wilt missen.

‘Song To Song’ speelt vanaf mei in de filmzalen.

