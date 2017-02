ZIEN: de eerste, beklijvende trailer van ‘Before I Fall’

Wat als vandaag de enige dag uit je leven is? Wat als je maar één dag hebt om alles te veranderen? Samantha heeft alles goed voor elkaar: het perfecte leventje met de perfecte vrienden, de perfecte relatie en zo lijkt het ook de perfecte toekomst. Totdat alles verandert …

Hoewel je vandaag waarschijnlijk al een andere film op de planning hebt staan – een zeemzoet, romantisch verhaal – willen wij je aandacht vragen voor een ander pareltje. De film ‘Before I Fall‘ verschijnt op 20 april pas in de bioscoop, maar de eerste trailer belooft alvast veel goeds. Zo kruipt actrice Zoey Deatch in de huid van hoofdrolspeelster Samantha die telkens opnieuw 12 februari herleeft.

Het verhaal

‘Before I Fall is gebaseerd op het gelijknamige boek van Lauren Oliver en vertelt het verhaal van Samantha die op een ochtend wakker wordt zonder een toekomst. Elke dag herleeft ze 12 februari en het noodlottige einde dat haar te wachten staat. Ze probeert het mysterie te ontrafelen en uit te zoeken hoe ze zichzelf kan redden, maar daarmee ontdekt ze ook geheimen over haar vrienden.

Lees ook: