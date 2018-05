Zien: de eerste beelden van het huwelijk van GTST’s Amir en Farah

De huwelijksklokken luiden binnenkort in soapdorp Meerdijk. GTST’s Amir en Farah stappen deze week in het huwelijksbootje. We krijgen alvast een voorproefje!

Amir heeft Farah vorige week voor de tweede keer ten huwelijk gevraagd. Farah heeft volmondig ja gezegd. De twee nemen niet de tijd om een grote bruiloft te plannen, maar willen juist zo snel mogelijk in het huwelijksbootje stappen. Meerdijk is binnenkort een getrouwd stel rijker! Amir en Farahs bruiloft wordt deze week op tv uitgezonden, maar de eerste beelden zijn alvast vrij gegeven. Wat zien ze er mooi uit!

