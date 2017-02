ZIEN: Deze drone-foto’s laten zien hoe mooi de wereld is van bovenaf

Hanbing Wang // Eerste prijs in de categorie Professional Beauty

Brendon Dixon // Tweede prijs in de categorie Professional Beauty

Mauro Pagliai // Eerste prijs in de categorie Enthousiast Beauty

诚涵 // Tweede prijs in de categorie Enthousiast Beauty

Ge Zheng // Winnaar Grand Prize 2016 Skypixel Photo of the Year

