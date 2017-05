Zien! De eerste trailer van de ‘Dynasty’-reboot

Dat er een reboot van ‘Dynasty’ aan zit te komen, werd eerder al bekendgemaakt. Nu is de eerste trailer van de serie verschenen!

‘Dynasty’ was van 1981 tot 1989 dé hitserie en vertelde over de vete tussen de familie Carrington en de family Colby. De hoofdrol in de reboot van ‘Dynasty’ zal gespeeld worden door Elizabeth Gilles (23), die het op zijn zachtst gezegd niet goed kan vinden met haar stiefmoeder, gespeeld door Nathalie Kelley (32).

De serie wordt gemaakt door Josh Schwartz en Stephanie Savage – inderdaad, de makers van ‘Gossip girl’. Dat belooft wat! ‘Dynasty’ is vanaf de herfst te zien bij The CW. Waar we de serie in Nederland kunnen bekijken, is nog niet duidelijk.

Bekijk de trailer hieronder:

