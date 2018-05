Zien: de eerste beelden van het tweede seizoen van ’13 reasons why’

Heb jij het eerste seizoen van ’13 reasons why’ aan één stuk door gebingewatcht en sprong je een gat in de lucht toen werd aangekondigd dat er een tweede seizoen aan zou komen? Het heeft even geduurd totdat er meer over bekend werd, maar nu heeft Netflix zowel de releasedatum als de eerste beelden online gezet!

In het eerste seizoen van ’13 reasons why’ stonden de cassettebandjes centraal die Hannah Baker vlak voor haar zelfmoord opnam; in het tweede seizoen lijkt alles te draaien om polaroidfoto’s. Tenminste, als we de eerste beelden mogen geloven. ‘De cassettebandjes waren pas het begin’, staat er achterop een foto van Hannah die in de trailer te zien is.

Bijna te zien

De nieuwe beelden die Netflix heeft gelanceerd, maken ons alvast lekker voor het nieuwe seizoen, maar hoelang moeten we nu eigenlijk wachten tot we het seizoen kunnen bingewatchen? Niet lang, zo blijkt uit de aftiteling; vanaf 18 mei kunnen we ons opmaken voor gloednieuwe afleveringen van ’13 reasons why’.

Bron/beeld: Netflix