Het is niet bepaald ons favoriete klusje, maar het moet natuurlijk wel gebeuren: de kattenbak verschonen. Het liefst houden we ‘m daarom zo lang mogelijk fris. Hoe je dat op een simpele manier doet? Strooi dít natuurlijke middeltje over het kattengrit en je kattenbak ruikt meteen fris. Handig!

