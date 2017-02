ZIEN: Deze boomhut is het beste hotel ter wereld

Bouwde jij vroeger ook vaak boomhutten en ging je als een ware tomboy door het leven? Dan hebben we nu een suggestie voor je eerstvolgende reisbestemming, waar je waarschijnlijk heel erg blij van gaat worden. Want in Zweden staat een boomhut, waar je als toerist in kunt overnachten. En ’t hotel is van alle gemakken voorzien!

Nu is Zweden sowieso een bezoekje waard, want het land heeft ontzettend veel te bieden. Prachtige natuur, rust en stilte, maar tegelijkertijd kun je er zálig eten en geweldig shoppen. Dit treehotel maakt Zweden nog een tikkeltje geweldiger dan het al was, waardoor we nú direct een ticket naar Scandinavië willen boeken.

Dit treehotel zweeft flink wat meters boven de grond en begeeft zich in de uitgestrekte natuur. Daarnaast is de inrichting prachtig, minimalistisch en zelfs luxe te noemen. Tel daar het adembenemende uitzicht vanuit de boomhut bij op en je hebt het allermooiste hotel wat je je maar kunt wensen. Goals!