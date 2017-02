ZIEN: 7x zaken die iedere stijlvolle vrouw in haar huis heeft staan

Het vinden van de perfecte stijl voor in huis is niet altijd even makkelijk. Hoe ga je voor die perfecte mix tussen Frans romantisch, Scandinavisch minimal en Engels rustiek zonder dat de woonkamer een rommelig hoarder walhalla wordt?

De volledige showroom van IKEA nabootsen is natuurlijk makkelijk, maar het is des te charmanter om je eigen stempel op jouw paleisje te drukken. Onthoud daarom deze wijze les: een mooi huis is als een goeie outfit – met een paar signature pieces kom je al een heel eind. Met onderstaande items kan je alvast niets verkeerd doen.