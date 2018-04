Voel je een echte zeemeermin onder dit heerlijke dekentje van Xenos

Ook met wat lekkerder weer zitten we nog steeds graag onder een dekentje op de bank. Maar door deze variant van de Xenos wordt het helemaal genieten.

Want hierdoor lijkt het net of je net als Ariël een échte zeemeermin bent. Je voeten steek je in de staart en voilà: heerlijk genieten van een ‘dittemedat’ of hoe noem je dat? Voor maar 10 euro is dit dekentje al van jou, dus hop, naar Xenos. Je weet nooit wanneer het weer koud wordt in ons wisselvallige kikkerlandje.

Bron: Beautify | Beeld: Instagram & Xenos