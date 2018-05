Yvon Jaspers komt met een nieuw boerenprogramma

Zit jij ook met smart te wachten op het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’? Dan heb je geluk! Yvon Jaspers komt met nóg een boerenprogramma: ‘Onze boerderij’.

In ‘Onze boerderij’ gaat Yvon op bezoek bij onbekende boeren en bij oud-deelnemers van ‘Boer zoekt Vrouw’ om te kijken hoe het is om in deze tijd boer te zijn.

Hoewel we dus wat oude bekenden gaan tegenkomen is het programma wel een stuk serieuzer dan BZV, vertelt Yvon aan Libelle. ‘Inmiddels loop ik veertien jaar rond op boerderijen en praat dan vooral over de liefde. Voor Onze boerderij vraag ik naar de dilemma’s van de moderne boer. Welke risico’s neem je als boer en wanneer doe je het goed? Leven zij hun droom of lijkt het soms meer op een nachtmerrie? Ik ben benieuwd of ik na deze serie nog steeds zo verlang naar een leven op de boerderij,’ zo legt Yvon uit.

Leuk vooruitzicht

In het programma zien we onder andere haar goede vriendin boerin Agnes, tulpenboer Tom, Jan en Rianne op Texel en boer Frans die noodgedwongen afscheid moet nemen van tientallen koeien. Ook assisteert Yvon veearts Anita, en werkt ze mee bij Jos en Dycke. ‘Onze boerderij’ is vanaf zondag 20 mei te zien op NPO1 om 20.25 uur.

Een andere datum on in je agenda te zetten is zondag 13 mei, dan is de eerste aflevering van Boer Zoekt Vrouw te zien. We maken dan kennis met de nieuwe lichting boeren die op zoek is naar de ware liefde en wellicht zit er wel potentieel schrijfmateriaal bij.

