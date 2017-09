Yum: Yotam Ottolenghi brengt eerste bakboek uit

Na het immens populaire ‘Plenty’ en ‘Jeruzalem’, is ‘Sweet’ het eerste bakboek van de bekende chef Ottolenghi een feit. En wij kunnen alvast één ding beloven: de heerlijke taartjes, cakes en zoete nagerechten dragen ook dit keer die typische Ottolenghi-signature. We love it!

‘Niets kan ons zo opmonteren en ons zo’n geluksgevoel geven als bijvoorbeeld volmaakt luchtig biscuitgebak dat op smaak is gebracht met kruiden en citrus, of een met poedersuiker bestoven, superkruimelig koekje rechtstreeks uit de oven’, begint het boek. En we couldn’t agree more. Chai-brûléetaartjes, Perzische liefdescakejes of friands met bramen en steranijs (eerlijk waar: meteen opzoeken!), je kan het zo lekker niet bedenken of meesterchef Yotam Ottolenghi heeft er een recept van in zijn nieuwste boek ‘Sweet‘ staan.

Expert eiwit kloppen

Een bakboek met meer dan 120 heerlijk zoete lekkernijen, want – zo blijkt – de patisserie is waar het voor Ottolenghi allemaal ooit begonnen is. ‘Mijn eerste klus in een professionele keuken was eiwit kloppen’, klinkt het. ‘Na drie maanden was ik een ware expert en wist ik precies hoe stevig ik het eiwit voor een perfecte soufflé moest kloppen.’ En mede met dank aan zijn befaamde reuzenmeringues is Ottolenghi nu een van de bekendste chefs ter wereld.

Wekelijkse proefsessies

Zijn nieuwste kookboek kwam er in samenwerking met patissier Helen Goh, met wie hij al ruim tien jaar in de keuken staat. ‘Met dit boek zijn we drie jaar bezig geweest. Twee van de drie jaar hadden we wekelijkse proefsessies, waarbij we op één middag soms wel een dozijn zoete gerechten proefden.’ Wij willen ons gerust aanmelden als proefkonijn voor je volgende boek hoor, Yotam!

Raising a glass with @helen_goh_bakes to celebrate publication day for Sweet! #EatSweet A post shared by Ottolenghi (@ottolenghi) on Sep 7, 2017 at 9:39am PDT

