Yum! Pret A Manger komt naar Nederland en opent volgende week al de deuren

Bezoek jij bij aankomst in Londen ook altijd als eerste de Pret A Manger? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de Britse keten opent volgende week de deuren van het eerste filiaal in Nederland.

In Londen vind je er één op iedere straathoek, maar in Nederland hebben we nog even moeten wachten. Tot nu, want deze maand – op 19 maart om precies te zijn – opent de eerste vestiging van Pret A Manger in de stationshal van Utrecht Centraal.

Meer dan 450 vestigingen

Pret A Manger opende in 1986 voor het eerst de deuren in Londen en heeft inmiddels meer dan 450 vestigingen wereldwijd. Zo kom je de keten – die zich met name richt op natuurlijke producten – bijvoorbeeld tegen in China, de Verenigde Staten, Denemarken en Dubai.

Of we naast de Utrechtse vestiging nog meer filialen van Pret A Manger kunnen verwachten in Nederland is nog onbekend, maar de mogelijkheden worden wél onderzocht.

Bron & beeld: ANP