YUM: er zijn nóg twee nieuwe Oreo-smaken op komst

Wij bij Flair houden wel van zoete lekkernijen en Oreo’s staan veruit bovenaan ons favorietenlijstje. Een half jaar geleden vertelden we jullie al dat de koekjes ook in een chocolate chip-variant uitgebracht zouden worden, maar nu komen de makers met nog twee extra smaken. It must be our lucky day!

In Amerika bestaan er ondertussen al minstens 15 verschillende smaken waaronder Oreo’s met bananensplit-, watermeloen- en zelfs chocolate chip-smaak. Eerlijk toegegeven, sommige combinaties doen ons niet meteen watertanden, maar de twee nieuwe smaken kunnen dat mogelijk wel doen. Het Instagram-account ‘CandyHunting’ heeft namelijk zopas bekend gemaakt dat er in mei van dit jaar twee nieuwe varianten worden uitgebracht, met de toepasselijke namen ‘Mississippi Mud Pie’ en ‘Waffles & Syrup’.

De eerste smaak is gebaseerd op het gelijknamige dessert, namelijk een soort taart, waarbij er niet veel veranderd aan de buitenkant van het koekje, maar voornamelijk aan de binnenkant. De ‘Mississippi Mud Pie’-Oreo’s krijgen namelijk een vulling die bestaat uit een mix van chocolade en slagroom. WE WANT!

You heard it here first! New Mississippi Mud Pie Oreos will be out this summer! Een bericht dat is gedeeld door @candyhunting op 22 Feb 2017 om 2:28 PST

De tweede smaak is misschien nog wel beter dan de eerste, want de ‘Waffles & Syrup’-versie zal smaken naar wafeltjes met siroop. De koekjes zien er langs de buitenkant ook ietwat gelig uit en de binnenkant lijkt gevuld met een witte pasta. Nu enkel nog hopen dat de nieuwste edities ook in ons landje geleverd worden, want dan weten wij alvast al wat we deze zomer gaan kiezen voor het ontbijt.