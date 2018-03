Yum! Er bestaat sinds kort een snoepmuseum en we krijgen er spontaan zoete trek van

Ben jij een echte zoetekauw? Dan is het tijd om nu direct je koffers te pakken en een trip te boeken naar Santa Monica. In de stad in Californië is namelijk onlangs een snoepmuseum geopend, waar je een duik kunt nemen in een bad vol marshmallows. Ja, echt!

Wie dacht dat er alleen maar saaie musea bestaan, heeft het helemaal mis. In New York en Los Angeles vind je namelijk het zogeheten Museum of Ice Cream, waar mensen massaal naartoe gingen om de nodige Instagramfoto’s te maken. Hierna konden ze in Santa Monica natuurlijk niet achterblijven, wat heeft geresulteerd in Candytopia.

Overgooien met gigantische kauwgomballen

Naar kleurrijk snoep kijken is een feestje op zich, maar als je niets mag proeven is er natuurlijk niks aan. Geen zorgen, bij Candytopia mag je naar hartenlust snoepen. Daarnaast kun je er onder meer overgooien met een gigantische kauwgombal en een van de vele snoepsculpturen bewonderen. Dit alles is opgezet op initiatief van Jackie Sorking, ook wel de Candy Queen van Hollywood genoemd die haar eigen show heeft op TLC.

Candytopia zal vier maanden geopend zijn en je kunt er voor 30 dollar (omgerekend zo’n 24 euro) naar binnen. Dus mocht je in de buurt zijn, dan weet je waar je naartoe moet!

Bron: Gazet van Antwerpen | Beeld: iStock, Instagram