YESS! Ook Justin Bieber komt naar Pinkpop

Nadat eerder al Green Day en Kings of Leon aangekondigd werden als headliners voor de 48e editie van Pinkpop, heeft de organisatie nu de derde en laatste headliner bekend gemaakt. En dat is niemand minder dan… JUSTIN BIEBER!

Oprichter Jan Smeets gaf eerder al aan dat Pinkpop 2017 ‘niet minder, maar wel anders wordt’ en dat lijkt nu bevestigd te worden met de aankondiging van de derde headliner. Niemand minder dan popsensatie Justin Bieber zal ergens tussen zaterdag 3 en maandag 5 juni het podium van het festival op zijn kop zetten, mogelijk zelfs samen met goede vriend Martin Garrix. Deze laatste werd namelijk in december al aangekondigd als artiest.

Justin Bieber en Martin Garrix gaan deze zomer samen op tournee en zullen op meerdere Europese festivals te zien zijn. Zo dus ook op Pinkpop, dat net bekend maakte dat beide artiesten op het podium zullen staan. Het zal de derde keer zijn dat de 22-jarige zanger naar Nederland komt, want in 2013 en 2016 stond hij al in de Gelredome.

Pinkpop 2017 vindt plaatst van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni. Het complete programma wordt op 8 maart bekend gemaakt en de tickets gaan vanaf zaterdag 11 maart in verkoop.

