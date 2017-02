YESS! Ed Sheeran en James Corden gespot tijdens nieuwste ‘Carpool Karaoke’

James Corden heeft al een resem grote sterren mogen verwelkomen in zijn ‘Carpool Karaoke’ zoals Madonna, Adele en zelfs First Lady Michelle Obama. Ook in 2017 zet de presentator zijn populaire segment verder – naast de serie die Apple gaat uitzenden – en daar horen natuurlijk nieuwe namen bij. Zoals bijvoorbeeld Ed Sheeran.

Ed Sheeran keerde een maand geleden terug naar de muziekwereld met zijn nieuwe singles ‘Castle On The Hill’ en ‘Shape of You‘. Morgen zal de zanger zelfs een derde nummer op de wereld loslaten genaamd ‘How Would You Feel’ en hoe dit beter te promoten dan plaats te nemen naast James Corden. Ed vertelde enkele weken geleden al in een interview dat hij wel degelijk zou verschijnen in Carpool Karaoke in 2017, maar dat een datum nog niet vast stond. Blijkbaar zullen we toch niet meer zo heel lang moeten wachten, want de twee heren zijn op Valentijnsdag gespot in Los Angeles waar ze samen de straten onveilig maakten.

Gênant

Blijkbaar zat een deelname van Ed Sheeran er al een tijdje aan te komen, want de zanger vertelde in datzelfde interview dat James Corden hem drie jaar geleden ook al bij hem in de auto wilde. “Hij wou dat ik zijn gast was in de allereerste aflevering, maar ik had het op dat moment veel te druk.” Volgens Ed zal zijn deelname echter een beetje verschillen van het originele concept. “Ik weet dat we normaal meezingen met onze eigen liedjes, maar dat vind ik een beetje gênant“, gaf de zanger toe. “Ik zou liever het liedje Big Booty van Biggie opzetten, een vuilgebekt nummer, en zien of James dan nog steeds zo enthousiast zal meezingen.”

Dat belooft dus! Alle foto’s van het carpool-ritje kan je hier bekijken.

Ed liet eerder al weten dat hij het liefst zonder kleren in de auto zit, dus wij verwachten binnenkort onderstaande situatie te mogen aanschouwen…

The stripped version of ‘Beer, boots and boobs ‘ is out next month Een bericht gedeeld door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 4 Sep 2015 om 5:20 PDT

