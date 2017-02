YES: Van deze suikerspin-ijsjes fleur jij helemaal op

Beat the #choosday blues and go choo-choo @milktraincafe ! 🍼🚂💨✨💫☁🍦💙🍫 . . Rg from @gogathermoments – Chocolate soft serve ice cream covered with a candy floss cloud, bubblegum sprinkles and salted caramel pieces 😋🍦🚂 . . #milktrain #london #thisislondon #vscocam #londonlife #prettycitylondon #softserve #dessert #eeeeeats #food #foodie #foodblogger #foodstagram #vsco #instadaily #londonpop #toplondonrestaurants #topcitybites #vscolondon #visitlondon #foodlondon #matcha #icecream #chocolate #coventgarden

A post shared by M I L K ☁ T R A I N (@milktraincafe) on Feb 21, 2017 at 10:07am PST