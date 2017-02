Yes: ‘The Big Bang Theory’ krijgt nog zeker twee seizoenen

Op het moment wordt alweer het tiende seizoen van de serie The Big Bang Theory uitgezonden. En als het CBS ligt komen daar nog minstens twee seizoenen bij. Hoera!

The Big Bang Theory gaat over de twee nerds Leonard (Johnny Galecki) en Sheldon (Jim Parsons) die samen een appartement delen. Samen met hun goede vrienden Raj (Kunal Nayyar) en Howard (Simon Helberg) spelen ze vooral videogames, lezen ze stripboeken en gaan ze naar Star Trek conventies. Hun leven verandert echter drastisch als de knappe actrice Penny (Kaley Cuoco) tegenover hen komt te wonen.

Les Moonves, de CEO van de Amerikaanse zender CBS liet gisteren doorschemeren dat ze bezig waren met de contractonderhandelingen met de belangrijkste acteurs van de serie. Galecki, Parsons, Helberg, Nayyar en Cuoco hebben een contractverlenging van twee jaar aangeboden gekregen. Daarmee zou het totaal aantal seizoenen van de serie op twaalf komen.

1 miljoen per aflevering

Volgens Forbes magazine krijgen Johnny Galecki en Jim Parsons allebei zo’n 1 miljoen dollar per aflevering van de show. Daarmee is Jim Parsons de best betaalde tv-acteur van het moment. Wauw!

