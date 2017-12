Yes! Taco Bell opent ook in déze stad een restaurant

In Eindhoven en Tilburg kunnen we al genieten van de heerlijke taco’s van Taco Bell, en daar wordt binnenkort nog een derde restaurant aan toegevoegd. Op het Centraal Station in Breda opent namelijk op 21 december een Taco Bell-filiaal haar deuren.

Wie er als de kippen bij is, wordt beloond. De eerste honderd klanten krijgen namelijk een goodiebag gevuld met onder andere een exclusief Taco Bell Breda shirt en een muts. Ook kunnen gasten een jaar lang gratis eten winnen bij Taco Bell.

Net als in de vestigingen in Eindhoven en Tilburg heeft het Bredase filiaal een open keuken. De inrichting van het nieuwe restaurant is geïnspireerd door Taco Bell’s roots uit Californië, maar er zijn ook lokale invloeden te vinden. Zo heeft de bekende Bredase kunstenaar Hedof een van de kunstwerken op de muur gemaakt.

Is Breda voor jou net iets te ver weg? Niet getreurd: de komende vier jaar zullen er ruim twintig Taco Bell-restaurants bij komen in Nederland, waaronder vast een bij jou in de buurt.

Beeld: iStock