Yes: het derde seizoen van ‘Stranger Things’ belooft de spannendste te worden

De serie ‘Stranger Things’ is er zo’n eentje die menig bingewatcher binnen no time heeft afgekeken. Voor alle fans is er goed nieuws, want volgens E! Online is de cast onlangs begonnen met de opnames van het nieuwe seizoen. En dat wordt het spannendste seizoen tot nu toe, als we een van de hoofdrolspelers mogen geloven.

‘Als je nog niet enthousiast was over ‘Stranger Things’, dan word je het wel van het derde seizoen’, aldus Noah Schnapp, die de rol van Will Byers vertolkt. ‘Het wordt het beste seizoen tot nu toe.’

Netflix

Samen met de oude vertrouwde acteurs Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery en Sadie Sink is Schnapp terug te zien in het gloednieuwe seizoen van ‘Stranger Things’. Wanneer we deze op Netflix kunnen verwachten, is helaas nog niet bekend.

