YES! Er komt nóg een Fifty Shades of Grey boek

Goed nieuws voor Fifty Shades of Grey-fans! E.L James heeft een nieuw boek geschreven dat op 28 november in de schappen komt te liggen.

Het boek – genaamd Darker: Fifty Shades Darker as Told by Christian – is een nieuwe versie op Fifty Shades Darker. Ditmaal niet geschreven vanuit het personage Anastasia, maar vanuit Christian Grey.

Hoewel de relatie tussen Anastasia en Christian in verdriet eindigde, kan hij haar niet vergeten. Hij probeert zijn diepste verlangens te onderdrukken en op haar voorwaarde van Anastasia te houden, om haar liefde terug te winnen. Grey is alleen niet de enige die Anastasia voor zich wil winnen, ook haar baas Jack Hyde probeert haar te verleiden. De grote vraag is: kan dr. Flynn – therapeut van Christian – hem helpen zijn demonen te overwinnen of wordt hij het slachtoffer van zijn eigen verleden? ‘In Darker gaan we dieper in op zijn meest pijnlijke herinneringen en de ontmoetingen die hem geraakt hebben tot de beschadigde en veeleisende man op wie Anastasia verliefd wordt’, aldus de schrijfster van het boek.

Beeld: ANP