Yes: Er komt een sushifestival naar Nederland!

Sushi lovers opgelet, want wij hebben nieuws waar je heel blij van gaat worden. Er komt namelijk een waar sushifestival naar twee Nederlandse steden toe deze lente. Een festival. Met alleen maar sushi? Yes please!

Het festival heeft een zeer toepasselijke naam, want het heet Sushi Festival Joy. En dat is volgens ons dan ook de enige passende naam voor een sushi festival, want we zullen zóveel blijdschap ervaren wanneer we urenlang onze favoriete sushi kunnen eten. De twee steden waar het plaatsvindt zijn Utrecht op 5 mei en Den Haag op 9 juni.

Wat je er allemaal kunt verwachten? Heel veel sushi – dat moge duidelijk zijn. Maar daarnaast biedt dit festival ook nog karaoke, cocktails en sushiworkshops aan. Ook kun je er genieten van allerlei andere Aziatische lekkernijen, die je misschien nog niet kent. Bijvoorbeeld dim sum, sukiyaki, noodle bowls, yakitori, tempura, zeewier bites, Japanse poffertjes, bao buns en ijsrolletjes.

Een ding is zeker: wij hebben beide data alvast in onze agenda gezet. Ga jij?

