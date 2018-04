YES: er komt een derde seizoen van ‘La Casa de Papel’

Zit jij ook bij iedere aflevering van ‘La Casa de Papel’ weer op het puntje van je stoel? Of heb je de eerste twee seizoenen al helemaal gezien en baal je als een stekker dat het afgelopen is? Geen zorgen, Netflix heeft zojuist aangekondigd dat er een nieuw seizoen onderweg is. Enne, daarin is een groot deel van de huidige cast gewoon weer in te zien.

Begin deze maand werden we getrakteerd op het tweede seizoen van ‘La Casa de Papel’ en nu zorgt Netflix wéér voor een geluksmomentje voor alle fans. Er komt namelijk een derde seizoen aan dat naar verwachting in 2019 op Netflix zal verschijnen.

El Professor

In de megaspannende serie is te zien hoe een team van criminelen onder leiding van de mysterieuze El Professor een gigantische overval plant op de Koninklijke Munt van Spanje. Hier doen ze hun best om miljarden aan ontraceerbaar geld te drukken, maar dat gaat – natuurlijk – niet zonder het nodige vallen en opstaan.

Comienza la cuenta atrás. La parte 3 de #LaCasaDePapel solo en Netflix en 2019. pic.twitter.com/nkd3XlAmGD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 18 april 2018

