Yes! E.T. komt rond kerst weer terug in de bioscoop

Toen we hoorden dat Home Alone weer op het witte doek gaat verschijnen, konden fans hun geluk niet op. Nu is bekend gemaakt dat er nóg een klassieker terugkomt in de bioscoop: E.T.!

E.T. phone home… Wie heeft ‘m als kind niet gezien? De familiefilm die 35 jaar geleden (!) uitkwam, verschijnt in de week van 21 december in negen Kinepolis-bioscopen door heel het land.

Het verhaal

De 10-jarige Elliott (Henry Thomas) ontdekt een buitenaards wezen in de tuin. Ze schrikken van elkaar, maar worden langzaam maar zeker vrienden. Elliott noemt zijn nieuwe vriendje E.T. en verstopt hem in een kast op zijn kamer. E.T. raakt vertrouwd met het aardse leven, maar heeft ook heimwee naar zijn eigen planeet. Elliott helpt E.T. om terug te keren.

Bioscoop

E.T. zal draaien in de bioscopen in Breda, Den Helder, Emmen, Enschede, Groningen, Nieuwegein, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer. Benieuwd op welke momenten de film bij jou in de buurt draait? Dat vind je op de website van Kinepolis.

Bron/beeld: Kinepolis