Yes: Dunkin’ Donuts komt naar Nederland

Donut liefhebbers opgelet, want wij hebben nieuws waar jullie héél blij van gaan worden: Dunkin’ Donuts komt naar Nederland! Als dat geen goed nieuws is, dan weten wij het ook niet meer. Yaay!

Tweede poging

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse keten probeert om een vestiging te openen in ons landje. Want in de jaren ’90 opende er ook al een Dunkin’ Donuts haar deuren in Nederland. Helaas was dit van korte duur, want de Ameriaanse formule bleek destijds niet te werken bij de Hollanders.

The real deal

Maar tijden veranderen, en momenteel lijkt iedereen wel obsessed te zijn met donuts. En ja, daar horen wij ook bij. De structuur van de donut, het glazuur, de zoete substantie en dan ook nog in de meest girly kleurtjes met spikkels en glitters…wij kunnen er geen genoeg van krijgen. En vanaf volgende maand hoeven we dus niet meer af te reizen naar Amerika om de échte donuts in te slaan.

Amsterdamse vestiging

Op 23 maart opent de eerste Dunkin’ Donuts haar deuren in Amsterdam, aan de Nieuwendijk 147. Maar daar blijft het niet bij. Want als het ditmaal wél een succes wordt, moeten er de komende jaren nog maar liefst vijfentwintig Nederlandse filialen bij komen. Dunkin’ Donuts laat weten dat deze eerste franchiseovereenkomst is gesloten met het Amsterdamse bedrijf Amba Daoud. Zij hebben onder andere ook Ice Bakery en Duo Penotti Amsterdam, dus dat kan alleen maar heel veel goeds betekenen. Can’t wait!

Bron: Culy.nl

