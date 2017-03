YES: Dit foodfestival keert deze zomer terug!

Kun jij ook écht niet meer wachten tot het zomer is? Wij ook niet. Daarom werden we zo blij toen we hoorden dat ons favoriete foodfestival Eten op Rolletjes ook deze zomer weer door Nederland toert. Het rijdende eetfestijn doet welgeteld tien steden aan. Er zijn al vijf plaatsen bekend gemaakt. Zit jouw woonplaats ertussen?

Het festival Eten op Rolletjes heeft alles wat ons gelukkig maakt. Goed eten, fijne deuntjes, theater en meer van dat soort zomerse fratsen. Allerlei gerechten uit verschillende wereldkeukens kun je proeven op het festival en stuk voor stuk worden de menu’s aangeboden vanuit foodtrucks. Alleen om het cuteness gehalte van die rijdende wagentjes, zijn we al gek op het festival. Om over het grote aanbod voedsel maar te zwijgen. Yum!

En dit zijn de vijf steden waar je je te buiten kunt gaan aan lekker eten!

Hilversum – Dudokpark – 19 t/m 21 mei

Ede – Akoesticumpark – 3 t/m 5 juni

Arnhem – Arnhems Buiten – 16 t/m 18 juni

Haarlem – Lichtfabriek – 30 juni t/m 2 juli

Deventer – Worpplantsoen – 21 t/m 23 juli

Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen we je ook nog eens vertellen dat de toegang tot het festival helemaal gratis is. Meer informatie vind je op: www.facebook.com/etenoprolletjes en www.etenoprolletjes.nl. De overige vijf edities worden binnenkort bekend gemaakt.

Geweldige sfeer gisteren in Deventer! Vandaag nog tot 22:00 uur genieten.. #foodfestival #foodtrucks #foodies #worp #deventer #mooihoor #food #music A post shared by Eten op Rolletjes (@etenoprolletjes) on Jul 24, 2016 at 5:01am PDT

Bron: Glamour

