YES: De eerste vegan junk food bar opent haar deuren in Nederland!

Wanneer je ervoor kiest om als veganist door het leven te gaan, is er een aantal dingen die je niet meer kunt nuttigen. Tijdens de Vegan Challenge kwamen wij er achter dat er als veganist ook héél veel lekkere en gezonde opties te vinden zijn, maar vegan junk food ontbrak nog. Tot nu toe, want de eerste Vegan Junk Food Bar opent haar deuren in Amsterdam!

Snacken zonder dierenleed

Wat je hier allemaal kunt bestellen? Nou, simpel gezegd ál het ongezonde wat je gewend bent wanneer je aan junk food denkt. Maar dan zonder dierlijke producen erin verwerkt. Onder andere veganistsche biterballen, vegan hamburgers, vegan kaas en zelfs veganistische mayonaise.

Nog héél even geduld

Mocht je nu al watertandend achter je computer zitten (da’s wat letterlijk bij jullie redactrice aan het gebeuren is momenteel), hebben we heel goed nieuws. Want je hoeft niet jaren meer te wachten tot je los kunt gaan met 100% vegan snacks. Eind april gaat het Vegan Junk Food Bar namelijk al open, op de Overtoom te Amsterdam. Can’t wait!

A post shared by Veganjunkfoodbar (@veganjunkfoodbar) on Feb 28, 2017 at 1:23pm PST

Bron: Your Little Black Book

Lees ook: