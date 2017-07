Yay! De opblaasbare jacuzzi is weer verkrijgbaar bij Aldi

Goed nieuws voor iedereen die in mei misgreep bij Aldi: de opblaasbare jacuzzi is weer verkrijgbaar. Dat wordt aansluiten in de rij op zaterdag 26 juli!



Lees ook: Hebben: Aldi verkoopt nu super goedkope Yankee Candle dupes

De betaalbare jacuzzi’s – voor € 379,95 kun je al in je tuin of op je dakterras bubbelen – bleken een ware hit en er werden dan ook veel mensen teleurgesteld toen bleek dat de vijfhonderd ingekochte jacuzzi’s snel waren uitverkocht. Maar niet getreurd: vanaf aanstaande zaterdag is de jacuzzi weer verkrijgbaar. Dit keer in alle Aldi-filialen én er zijn nu meer exemplaren beschikbaar. Wel geldt opnieuw: op = op.

Ga jij er een (proberen te) scoren?

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!