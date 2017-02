YAY! Komt er dan toch een spin-off van Pretty Little Liars?

Hoe hard we het ook zouden willen ontkennen, het einde van Pretty Little Liars is in zicht. Op 18 april starten de laatste 10 afleveringen van de serie, maar nieuwe informatie zou kunnen bewijzen dat het daarna niet helemaal gedaan is. Er zou namelijk een spin-off van PLL komen, met twee personages die we gaan terugzien.

Marlene King – de producer van Pretty Little Liars – is momenteel al druk bezig met de nieuwe serie ‘Famous In Love’ met Bella Thorne in de hoofdrol, maar dat zou niet het enige project zijn dat in haar agenda staat. Marlene zou namelijk een spin-off aan het schrijven zijn gebaseerd op het boek ‘The Perfectionists’ van rarara… PLL-auteur Sarah Shepherd. Er is dus een grote kans dat er gelijkenissen zullen zijn tussen beide series en blijkbaar worden twee personages al geïntroduceerd in de allerlaatste aflevering van ‘Pretty Little Liars’.

@sashayfields I am finally adapting @sarabooks fantastic thriller “The Perfectionist”. But I am adding a twist on a twist. 📝👊🏻💻 — I. Marlene King (@imarleneking) 12 januari 2017

Een Reddit-gebruiker genaamd tiagob94 ging op onderzoek uit en kwam te weten dat twee personages uit ‘The Perfectionists‘ ook verschijnen op de IMDB-pagina van de laatste aflevering van PLL ‘Till DeAth Do Us Part’. Ava en Claire – gespeeld door respectievelijk Ana Markova en Raquel McPeek Rodriguez – zouden twee van de hoofdactrices zijn uit de nieuwe serie.

‘The Perfectionists’ vertelt het verhaal van 5 scholieren die ontdekken dat ze één ding gemeen hebben: ze haten namelijk allemaal de populaire jongen Nolan, die elk van hen vreselijke dingen heeft aangedaan.

Wij zijn alvast benieuwd!

