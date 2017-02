YAY! De ‘Harry Potter Expositie’ is eindelijk hier

‘Harry Potter: The Exhibition’ werd gisteren officieel geopend door acteurs James en Oliver Phelps, die de tweelingbroers Weasley spelen in de films. De tentoonstelling over het leven van de beroemde tovenaarsleerling Harry Potter reisde ondertussen al de hele wereld rond en gisteren was het eindelijk de beurt aan Utrecht.

Fans kunnen nog tot en met 30 juni terecht op de Harry Potter-expositie in Utrecht waar de magische wereld van Zweinstein werd nagebouwd. Bezoekers krijgen de kans om zich onder te dompelen in hun favoriete verhaal op een oppervlakte van 14.000 vierkante meter. De aanwezige decors zijn gebaseerd op de echte filmsets waardoor je dus zonder moeite even kan chillen in de leerlingenkamer, een dutje kan doen in de slaapzaal van Griffoendor en enkele magische spreuken kan uitproberen in de klaslokalen van Toverdranken en Kruidenkunde. Echte durvers kunnen ook een wandeling maken door het Verboden Bos.

Naast het bekijken van de meest iconische kostuums uit de films – lees: de lelijke baljurk van Ron Weasley – kunnen fans ook een ‘slurk’ gooien in de Zwerkbal-zone of een oorverdovende Mandragora uit de grond trekken om daarna uit te rusten in de gigantische stoel van Hagrid.

Wil jij ook een bezoekje brengen aan de tentoonstelling? Bestel dan hier je tickets.

Lees ook: