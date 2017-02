YAY! GTST krijgt een eigen magazine

Als grote GTST-fan herinner je je natuurlijk nog alles wat er gebeurd is in de voorbije 27 seizoenen, maar we kunnen begrijpen dat enkele personages en gebeurtenissen toch ergens zoek geraakt zijn in je geheugen. En zeker als de zomerstop er weer aankomt, is het soms moeilijk om alles te onthouden. Daarom brengt RTL binnenkort een speciaal GTST-magazine uit.

Goede Tijden, Slechte tijden last traditiegetrouw een korte zomerstop in van juli tot september, waardoor wij achterblijven met een grote leegte in ons hart (oké, misschien iets te dramatisch). RTL komt dit jaar echter met een speciale verrassing voor de fans, want er zal gedurende de zomer een speciaal magazine uitkomen van onze favoriete serie. Zo blijven we op de hoogte van het nieuws over de serie, de acteurs en hun personages.

Cliffhanger

Het GTST-magazine zal bestaan uit vier edities die telkens om de twee weken zullen verschijnen. Het eerste nummer kunnen we op vrijdag 7 juli in huis halen, de dag waarop RTL 4 dé cliffhanger van het seizoen zal uitzenden. In het magazine zullen artikelen staan over de voorbije seizoen, interviews met de acteurs én de verhaallijn van het nieuwe seizoen zal in elke editie beetje bij beetje bekend gemaakt worden.

Wij weten dus al wat te doen deze zomer!

