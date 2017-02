YAY: de eerste beelden van de ‘Love Actually’-sequel zijn er

De dag na Valentijn kregen we het goede nieuws te horen dat Love Actually – de meest romantische kerstfilm OOIT – een vervolg zou krijgen. De sequel komt er speciaal voor Red Nose Day, een initiatief dat strijdt tegen wereldwijde armoede- en de opnames zouden momenteel in volle gang zijn.

‘Love Actually’ verwarmde veertien jaar geleden onze harten tijdens de feestperiode en dit jaar komt er eindelijk een vervolg op de zeemzoete verhaallijn. Hoewel de opnames van de originele film al dateren van een hele tijd geleden, lijken de acteurs nog niet zo heel veel veranderd. De eerste foto’s van de sequel werden namelijk door het Twitteraccount van Red Nose Day al verspreid en de cast kroop heel gemakkelijk terug in hun rol.

Op de foto’s zijn voornamelijk Thomas Sangster en Liam Neeson te zien, die opnieuw in de rol van Sam en stiefvader Daniel kropen. Ze keren voor de gelegenheid terug naar de bank aan de Thames in Londen waar ze dertien jaar geleden een conversatie hadden over de liefde.

De kleine Sam is in de film verliefd op zijn Amerikaanse klasgenote Joanna, maar zij gaat terugkeren naar haar thuisland. In de legendarische scène aan het eind van de film loopt Sam de hele luchthaven door om Joanna één laatste keer te kunnen zien en dat wordt uiteindelijk beloond met een schattige zoen. Blijkbaar heeft zijn heldhaftige actie gewerkt, want in de nieuwste foto’s lijkt het alsof de twee een stelletje zijn.