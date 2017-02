YAY: het ‘Best Kept Secret’-festival voegde zonet 60 (!) namen toe aan zijn affiche

Ze hebben ons geduld flink op de proef gesteld, maar deze ochtend kwam de organisatie van het ‘Best Kept Secret’-festival eindelijk met nieuwe namen. Zo zullen onder andere Soulwax, James Blake en Agnes Obel hun beste beentje voorzetten op het terrein van de Beekse Bergen van 16 juni tot 18 juni.

Deze ochtend werden maar liefst 60 nieuwe namen bekend gemaakt voor ‘Best Kept Secret‘. Het populaire muziekfestival deelde eerder al mee dat Radiohead en Arcade Fire het podium op stelten zouden zetten dit jaar, maar verder waren er nog geen andere namen vrijgegeven. Het gebrek aan informatie hield de grote fans natuurlijk niet tegen, want het festival is al volledig uitverkocht. Wie er dit jaar toch nog graag zou bij zijn in het Noord-Brabantse Hilvarenbeek, zal morgenochtend zijn kans nog kunnen wagen. Om 10.00 uur gaat namelijk de ticketverkoop voor vrijdag 16 juni van start.

Artiesten

Wie toch snel genoeg was om voor de aankondiging van de namen al een ticketje te bemachtigen, zal onderstaande lijst aan artiesten te zien krijgen.

Soulwax, Run The Jewels, James Blake, Agnes Obel, Aurora, Floating Points (solo live), George Ezra, Metronomy, The Boxer Rebellion, Wild Beasts, American Football, Arab Strap, Cass McCombs, Circa Waves, Jenny Hval, Joy Orbison, Junun featuring Shye Ben Tzur & The Rajahstan Express, Kaleo, Real Estate, RY X, Strand of Oaks, The Thurston Moore Group, Thomas Dybdahl, Thundercat, Weval (live), Whitney, Andy Shauf, Chris Cohen, Cigarettes After Sex, Denis Sulta, Fil Bo Riva, Girl Band, HER, Honeyblood, Joey Purp, Kadhja Bonet, Kaitlyn Aurelia Smith, Kikaguka Moyo, Kim Janssen, Kornél Kovács, Laurel Halo (dj set), Mannequin Pussy, Marlon Williams, Mitski, Show Me The Body, Sløtface, STUFF., Sundara Karma, Tall Heights, The Amazons, The Courtneys, The Parrots, The Wytches, Tommy Cash, Vatican Shadow (live), Yung Internet, Yussef Kamaal, Zeal & Ardor en Toxe.

Klik hier voor tickets en extra informatie.

