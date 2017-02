YAY! Deze 22 films en series moet je deze maand kijken op Netflix

Netflix is onze go-to ontspanning op een gezellig avond of luie zondag, maar je bent al snel door de leuke films en series heen. Gelukkig voor ons is februari net begonnen, want een nieuwe maand betekent ook altijd nieuwe titels op Netflix. En er zitten enkele pareltjes tussen.

We vertelden jullie eerder al over de serie ‘Riverdale‘, een combinatie van Gossip Girl en Pretty Little Liars. De serie vertelt het verhaal van tiener Archie Andrews, een student die in het bedrijf van zijn vader werkt maar ervan droomt om muzikant te worden. Tot hij een meisje tegenkomt dat weg wilt bij haar drugsverslaafde moeder en er een moord gebeurt die niet opgelost geraakt. Netflix plaatste de eerste aflevering online op 26 januari en gisteren verscheen er al een tweede. Kijken is dus de boodschap.



Zombie

Ook de nieuwste Netflix-serie ‘Santa Clarita Diet‘ is een echte aanrader. Drew Barrymore kruipt er in de huid van een vrouw die plotseling verandert in een zombie en mensenvlees wil eten. Een komedie met horrorsausje overheen waarin Drew zich zo normaal mogelijk probeert te gedragen in het bijzijn van haar familie en vrienden. Netflix plaatste vandaag het hele eerste seizoen online en wij hebben alvast heel hard moeten lachen.



Oude bekenden

Netflix lanceert deze maand niet alleen nieuwe series, er zullen ook nieuwe seizoenen van bestaande series verschijnen. Zo kan je deze maand het tweede seizoen van ‘How To Get Away With Murder‘ kijken, het derde seizoen van ‘Sleepy Hollow‘ en het vierde seizoen van ‘The 100‘. Wij zetten alle nieuwe titels hieronder even voor jullie op een rijtje.