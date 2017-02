WOW: In dit zwembad kan je onder water dineren

Ben je nog op zoek naar een origineel idee voor een Valentijnsdiner? Zoek niet verder! Wat dacht je namelijk van een romantisch diner met kreeft, champagne, tafellinnen – en dat allemaal onder water.

In Nemo33, een duikcentrum en zwembad in Brussel, is het sinds deze maand mogelijk. Eerder schreven we al dat dit zwembad zeker een plekje op je bucketlist verdient en nu heb je dus nog een extra reden om naar onze zuiderburen af te reizen.

In een bol – die ‘the pearl’ wordt genoemd die 5 meter onder het wateroppervlakte drijft wordt lucht gepompt. Aan de bovenkant van de bol zit een opening, die het water eruit duwt. Daarnaast wordt er met een compressor zuurstof in de bol gepompt, zodat er doorlopend verse lucht is.

Glas

Om het restaurant te bereiken, moeten klanten eerst naar beneden duiken. Bij binnenkomst doen ze hun zwemvliezen en duikspullen af en kunnen ze rustig plaatsnemen en de champagne ontkurken. Of nouja.. De champagnefles moet verplicht een draaidop bevatten, want de ramen in de bol zijn van glas en dan zit een ongelukje in een klein hoekje. Durf jij het wel aan? Voor 99 euro per persoon kunnen jij en je lief de 14e nog aanschuiven.

Bekijk hieronder de video:

