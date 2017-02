WOW: Zoveel tijd besteden we gemiddeld aan het bewerken van Instagramfoto’s op vakantie

Eerlijk zeggen, hoeveel tijd besteed jij tijdens je vakantie aan het maken van perfecte plaatjes? Zo’n pittoresk kronkelstraatje, de verse zeevruchten, wuivende palmbomen, de gekleurde huisjes – het is allemaal oh zo Instawaardig.

Maar je laat je hele vakantie er niet door beheersen, toch? Dat dacht je! Uit nieuw onderzoek van The Lonely Planet blijkt dat de gemiddelde millennial ongeveer 79 minuten per dag besteedt aan het bewerken van foto’s. Het bewerken van foto’s alleen, de tijd die we besteden aan het maken van de foto zelf wordt niet eens in meegerekend.

Omgeving vs. selfies

Het onderzoek keek weliswaar alleen naar Britse millennials, maar een simpele rondvraag in de omgeving leerde ons dat het hier niet veel beter is. Nog vreemder was dat uit het onderzoek bleek dat er tijdens de vakantie meer selfies gemaakt worden dan shots van de omgeving. De cijfers? 10 selfies per dag tegenover 7 foto’s van de omgeving.

Volgens Keith Hanson, manager van internationale fotodrukkerij Bonusprint willen mensen tegenwoordig nu eenmaal massaal foto’s maken. Helaas gaat dat volgens hem niet per se gepaard met kwaliteit. “Het digitaal bewerken van foto’s is weliswaar tegenwoordig veel makkelijker dan vroeger, slechts weinig mensen weten hoe ze precies met die programma’s om moeten gaan en welke mogelijkheden het biedt. De keerzijde is dus dat social media vol staat met overbewerkte, onrealistische foto’s.”

Bron: Grazia UK