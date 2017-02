WOW: Dit zit er dit jaar in de peperdure goodiebags van de Oscars

Twee weken geleden vertelden we jullie nog welke vreemde cadeaus er in de goodiebags van de Grammy’s zaten – lees: een doosje waskrijt, een slabbetje voor volwassenen en een gratis pizzavoucher – maar de inhoud van de Oscar-goodiebags deed ons wel even achterover vallen.

De inhoud van de Grammy’s-goodiebags werd geschat op een luttele 30.000 dollar, maar de Oscars doen dat bedrag maal zes. Volgens de Britse krant ‘The Guardian’ hebben de goodiebags van de Oscars dit jaar een waarde van 160.000 pond (zo’n 186.654 euro) en dat is te begrijpen als we naar de inhoud van het zakje kijken. Met een recordaantal vakantiebestemmingen – sterren kunnen maar liefst 4! keer op vakantie gaan – zijn er dit jaar geen verliezers.



Luxe

Natuurlijk krijgen niet alle aanwezigen een goodiebag, enkel de genomineerden in de categorieën beste acteur, beste actrice, beste acteur in een bijrol, beste actrice in een bijrol en beste regie krijgen de luxueuze cadeaus mee naar huis. Wij weten dus al waar Ryan Gosling dit jaar op vakantie zal gaan…

Het eerste wat je denkt – of misschien enkel wij – is natuurlijk waarom rijke sterren dit nodig hebben. Ze kunnen het namelijk echt wel zelf betalen. “Het grootste doel van de filmindustrie is mensen de kans bieden om de realiteit te ontvluchten en zichzelf toegang te gunnen tot een fantasiewereld. Het cadeaupakket is samengesteld om de hardwerkende genomineerden op hun beurt te trakteren op ontspanning na de voorbereidingen voor de uitreiking. Ze hebben net de meest hectische weken in hun carrière achter de rug”, aldus een persbericht.

Wat er dan allemaal in de goodiebag zit? Dat zie je hieronder!

vijf overnachtingen in het Koloa Landing Resort in Hawaï

in Hawaï een week vakantie in het wellnessresort Golden Door in Californië

in Californië drie nachten in het Grand Hotel Excelsior Vittoria in Sorrento, Italië

in Sorrento, Italië drie overnachtingen in het Grand Hotel Tremezzo in Como, Italië

in Como, Italië een persoonlijk samengestelde garderobe van Belldini

een doosje Crayola-stiften met de naam van de genomineerde erop

met de naam van de genomineerde erop tien jaar gratis foundation en vochtinbrengende crème van Oxygenetix

van Oxygenetix Elvie, een technologisch snufje dat je moet inbrengen in de vagina om je bekkenbodemspieren te trainen (nope, we’re not kidding)

dat je moet inbrengen in de vagina om je bekkenbodemspieren te trainen (nope, we’re not kidding) SweetCheeks, een massagemat tegen cellulitis

een eigen sommelier van bij sommelierbedrijf Lelañea Fulton in New York

van bij sommelierbedrijf Lelañea Fulton in New York een EHBO-cursus aangeboden door de American Heart Association

Lees ook:

Bron: De Standaard