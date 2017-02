WOW: Deze vreemde cadeaus zitten er in de $30.000 goodiebag van de Grammy’s

De 59e Grammy Awards vinden dit jaar plaats op zondag 12 februari in Los Angeles. Menig celebs zullen in de bloemetjes gezet worden voor hun prestaties in de muzieksector, maar ook de verliezers – en de overige gasten – gaan niet met lege handen naar huis. Zij mogen een goodiebag van maar liefst $30.000 in ontvangst nemen en daar zitten enkele wel heel vreemde producten in…

Wie dacht dat een goodiebag bestond uit uitsluitend dure designerspullen – die zitten er natuurlijk ook in – zal raar opkijken tijdens het lezen van dit artikel. Marketingbedrijf Distinctive Assets is dit jaar namelijk verantwoordelijk voor het vullen van de goodiebags en dat heeft voor enkele grote verrassingen gezorgd. Naast een luxeverblijf in een wellness, zullen sterren zoals Adele, Beyoncé, Justin Bieber en Drake ook enkele vreemde cadeaus in ontvangst mogen nemen zoals een doosje waskrijt, een slabbetje voor volwassenen en een gratis voucher voor pizza.

Wij zetten hieronder de vreemdste cadeaus voor jullie op een rijtje!