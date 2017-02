WOW: Netflix claimt nieuwste Scorsese-film

The Irishman, de nieuwste film van regisseur Martin Scorsese, wordt niet in de bioscoop uitgebracht, maar op Netflix. Volgens Indiewire zou de streamingservice de rechten van de film hebben opgekocht.

Dat Netflix almaar populairder wordt, staat buiten kijf. Grote Hollywoodnamen als Kevin Spacy, Drew Barrymore en Reese Witherspoon verbonden al eerder hun namen aan succesvolle Netflix-projecten en nu volgt dus ook regisseur Scorsese.

Risico’s

The Irishman zou eigenlijk worden uitgebracht door studio Paramount, maar die samenwerking verliep niet zo soepel als gehoopt. “De film is riskant, en Paramount is niet in de positie om risico’s te nemen. Op deze manier kan hij het project uitvoeren zoals hij wil”, aldus een bron op Indiewire.

De film wordt volgens filmssite IMDB een klassieke gangerfilm, met een hoofdrol voor Robert De Niro, die al acht keer met Scorsese samenwerkte. Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bulls en Goodfellas behoren tot hun grootste gezamelijke successen.

Ook Al Pacino en Joe Pesci werken mee aan The Irishman. De film wordt in 2018 op Netflix verwacht.

