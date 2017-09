Wow: het allerlaatste seizoen van ‘Game Of Thrones’ zal meerdere eindes hebben

De producers van ‘Game Of Thrones’ gaan verschillende eindes maken voor de laatste aflevering van het allerlaatste seizoen. Ze willen zo voorkomen dat er zaken gelekt worden.

Seizoen 7 van de populaire serie was immens succesvol en de laatste aflevering trok meer kijkers dan ooit tevoren. Helaas werden van het voorlaatste seizoen een paar afleveringen gelekt door hackers waardoor het moeilijk was om spoilers te vermijden. En als er íets is dat we haten, dan zijn het spoilers! Zeker van onze favoriete serie.

Onverwachte wendingen

Niemand wil op voorhand weten wat er gebeurt of wie er dood gaat. We willen tijdens de aflevering zelf vol verbazing van onze stoel vallen. Het leuke aan ‘GOT’ zijn net de onverwachte wendingen en het feit dat zelfs de hoofdpersonages het loodje kunnen leggen. Niemand mag dat kijkplezier verpesten!

Geheimen

Bij HBO denken ze er hetzelfde over en daarom kondigde programmadirecteur Casey Bloys aan dat er verschillende versies zullen opgenomen worden van het langverwachte einde van ‘GOT’. Hij zei dat er in de showbusiness geen geheimen zijn. Wanneer er scènes gedraaid worden, zijn er verschillende mensen op de hoogte. Als er meerdere eindes zijn, dan blijft het gissen hoe de show precies zal eindigen.

‘Breaking Bad’

Het is niet de eerste keer dat tv-producers deze slimme tactiek toepassen. In de jaren tachtig deed ‘Dallas’ al hetzelfde en meer recent bestonden er ook meerdere valse eindes voor de series ‘Breaking Bad’, ‘The Sopranos’ en ‘The Simpsons’.

