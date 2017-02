WOW: Het Geluid op Q-Music is geraden!

Ik heb zojuist 37.800 EURO weg mogen geven aan Josine Bom. Zij wist dat het geluid het ‘gaatje prikken in een magnetronmaaltijd’ is. HO-LY SHIT!!! #Qmusic

