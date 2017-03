WOW: dit sprookjesachtige pretpark opent binnenkort de deuren in Londen

Al te vaak Disneyland Parijs of de Efteling bezocht? Dan is dit nieuwtje misschien iets voor jou! Paramount London opent binnenkort namelijk een nieuw, sprookjesachtig attractiepark in de Britse hoofdstad en het belooft gigantisch te worden!

Op de planning van Paramount London: een gigantisch attractiepark openen met een sprookjeskasteel, een stoet van magische figuren en een heleboel hotelkamers. Sounds familiar? Yep, het lijkt – als je het ons vraagt – misschien nét iets te veel op Disneyland… Al plannen ze bijna dubbel zo groot te worden als het populaire pretpark in de rand van Parijs.

‘Titanic’, ‘Indiana Jones’ of ‘Top Gear’?

De verschillende attracties zullen gebaseerd zijn op de films en series van Paramount (denk: ‘Titanic’, ‘Indiana Jones’ en ‘Top Gear’). Gasten kunnen een bezoekje brengen aan een van de bioscopen, concertzalen, restaurants, theaters of een indoorwaterpark. Klinkt geweldig? Voor een dagticketje moet je 65 euro neertellen. Al is het nog even wachten, want het sprookjesachtige park zou pas in 2022 volledig klaar zijn.

Foto’s: Paramount London

Lees ook: