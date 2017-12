WOW: deze gin bevat echte goudschilfers

Nog een heerlijke aperitief nodig om je kerstdiner te kickstarten en je gasten omver te blazen? De Yuletide Gin is je reddende engel. De gin is niet alleen een smaakbommetje, het is ook een streling voor het oog met de honderden kleine goudschilfertjes die rondzweven in de fles.

Als kind waren we dol op die glazen sneeuwbollen waar je even mee moest schudden en het plastic decor werd omgetoverd tot een prachtig sneeuwlandschap. Nostalgie ten top. Je kan datzelfde gevoel, maar nóg beter, nu ervaren met de nieuwe gin van That Boutique-y Gin Company, de Yuletide Gin. Elke fles bevat naast de heerlijke gin namelijk kleine goudschilfertjes die vrolijk ronddwarrelen na het schudden.

24 karaat

De gin zelf smaakt zoals Kerstmis zou proeven indien je het letterlijk kon opdrinken. Een mengeling van peperkoek, dennennaalden, citrus, mirre, walnoten, kaneel, cake, chocolade met appelsiensmaak en nog tal van andere kruiden. Het is straffe kost, want het alcoholpercentage bedraagt met 46 % een pak meer graden dan het weer buiten momenteel.

Bling bling

Je kan de speciale gin hier online kopen. Best niet té lang wachten, want de eerste lading bestaat uit slechts 2200 flessen. Als je in je achterhoofd houdt dat er echt goud in de fles zit, dan valt de prijs nog goed mee. Voor een fles van 50 cl betaal je 40 euro, een bedrag waaraan je bij een andere goede gin – zonder blingbling – ook rap zit.

Santé! En vergeet niet: goed schudden voor gebruik.

Beeld: Shutterstock | Auteur: Herlinde Matthys