WOW: Al deze artiesten treden zondag op tijdens de Grammy Awards 2017

Op zondag 12 februari zal Hollywood weer massaal aanwezig zijn bij de Grammy Awards 2017, één van de belangrijkste awardshows in de muziekindustrie. Bij een wervelende show horen natuurlijk ook spetterende optredens en de line-up van dit jaar is misschien wel de beste aller tijden.

Beyoncé maakte zopas nog bekend in verwachting te zijn van een tweeling, maar dat weerhoudt de zangeres er niet van om zondag het beste van zichzelf te geven op het podium. Ook Adele tekende aanwezig voor de show en zal er een liedje brengen van haar laatste album ’25’, dat ook genomineerd is in de categorie ‘beste album’. Deze ochtend werd bekend gemaakt dat ook Katy Perry haar nieuwste single ‘Chained to the Rythm‘, die vrijdag uitkomt, zal brengen op het podium. Andere artiesten die zondag hun beste beentje zullen voorzetten zijn Alicia Keys, Bruno Mars, The Weeknd, Chance The Rapper en John Legend.

CONFIRMED: @katyperry returns to the #GRAMMYs stage 🎤 Don’t miss her performance on Music’s Biggest Night Feb. 12 on @cbstv! Tell us your favorite #KatyPerry song in the comments below ⬇⬇⬇ Een foto die is geplaatst door Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) op 6 Feb 2017 om 5:45 PST

Niet aanwezig

De grote afwezigen van de avond zullen echter Justin Bieber, Kanye West en Drake zijn. De drie heren lieten eerder al weten dat ze het vaak niet eens zijn met de genomineerden en hun gezicht dus niet zullen laten zien, ondanks dat ze allemaal meermaals genomineerd zijn. Zo zou Justin Bieber de Grammy’s niet relevant vinden en zou de show niet representatief genoeg zijn voor jonge zangers. Drake is echter gewoon op Europese tournee – hij staat op 26 februari in de Ziggo Dome – en kan daarom niet aanwezig zijn.

De presentatie van de 59e Grammy Awards ligt dit jaar in handen van James Corden. Benieuwd of hij zijn populaire ‘Carpool Karaoke‘-segment in de show zal gebruiken…

