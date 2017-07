Word een ware chef met deze tips van professionals

We besteden flink wat tijd in de keuken. Of het nu is om voor onszelf een lekkere snelle maaltijd op tafel te zetten, of om een taart te bakken voor de hele familie. Omdat het altijd beter kan hebben we een aantal tips voor je, van échte chefs.

1. Houd je messen scherp

Misschien wel de belangrijkste tip van allemaal. Iedere chef zweert bij scherpe messen en deze zijn dan ook onmisbaar. Met de juiste, scherpe messen werk je namelijk niet alleen sneller, maar ook een stuk veiliger. Het is vervolgens ook belangrijk je messen op de juist manier te verzorgen. Stop ze nooit in de vaatwasser en droog ze na het afwassen meteen af. Zo voorkom je aanslag of roest.

2. Kruid het eten terwijl je kookt

Zout, peper, kruiden in het algemeen zijn de smaakmakers van je gerecht. Om zeker te weten dat je dit in balans hebt, moet je dit op verschillende momenten tijdens het koken al toevoegen. En, vergeet dan ook niet te proeven! Pas dan weet je zeker dat het goed is.

3. Blijf opruimen

De beste resultaten bereik je volgens de chefs in een opgeruimde keuken. Ruim alles wat je niet meer nodig hebt meteen op. Zo houd je overzicht en voorkom je ook dat je na het eten nog veel tijd kwijt bent aan de afwas en het opruimen.

4. Toast je kruiden voor gebruik

Wanneer je je kruiden even aanbakt in de pan, zorgt dit ervoor dat ze veel meer smaak afgeven. Let op, ze kunnen snel verbranden en dat willen we natuurlijk niet! Je kunt dit toepassen op gedroogde kruiden die zowel heel als ongemalen zijn.

