Dit betekent dat witte laagje op jouw reep chocolade

Natuurlijk overleeft een stuk chocolade normaal gezien niet heel lang, maar soms blijft deze lekkernij tóch een tijdje in de kast liggen. Wanneer er dan een wit laagje over de reep ontstaat, vraag je je af of het nog wel te eten is.

No worries, het is geen schimmel of een ander teken dat je chocolade bedorven is. Deze witte laag heeft alles te maken met ‘rijp’ of ‘vetbloem’. Dat zegt je zo misschien niks, maar dit ontstaat wanneer je jouw reep niet op de juiste temperatuur bewaart. Dit laat de documentaire ‘Food Unwrapped’ van de Britse zender Channel 4 zien.

Droge plaats

Duitse onderzoekers weten nu exact hoe dit proces werkt en dus ook hoe het voorkomen kan worden. Er ontstaan namelijk kleine scheurtjes in de chocolade waardoor vet naar de oppervlakte komt en je dus een soort viezige aanslag krijgt. Door jouw lekkere snack tussen de 14 en 18 graden op een droge plaats te bewaren, blijft de reep er langere tijd goed uitzien. Ook helpt meteen opeten eigenlijk het beste, maar dat moet wel lukken lijkt ons.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock