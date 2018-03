De trailer van de nieuwe Winnie de Poeh-film neemt je mee terug in de tijd

Het is een groot jeugdsentiment: Winnie de Poeh. Wij zijn dan ook de eerste die kaartjes gaan kopen nu de nostalgische beer zijn eigen live-action film krijgt.

De film heet ‘Goodbye Christopher Robin’ en de trailer belooft al veel goeds. Janneman is hier opgegroeid tot een echte zakenman. Op het werk gaat het niet altijd even makkelijk en hij ziet het dan ook even niet meer zitten. Maar dan duikt een oude vriend weer op… Een heerlijk stukje nostalgie, dus we kunnen niet wachten om deze heerlijke trip down memory lane weer te herbeleven.

Bron: Newsmonkey | Beeld: Still uit trailer & Giphy